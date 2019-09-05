在這個網路發達的世代，「網紅直播主」可說是為年代應運而生的新興職業，成了很多年輕女孩們嚮往的工作，而科技也讓直播主們的容貌更上層樓，最近就常爆出有死忠粉絲發現，自己支持的直播主美貌都靠修圖軟體撐出來的，因此大崩潰，而香港知名網紅直播主宣娜(Sheena)決定不等粉絲發覺，自爆坦言開播必修圖，100分滿分的話，素顏只有30分左右，還公開妝前、妝後差異，讓粉絲看傻眼。

知名網紅宣娜外型嬌小可愛，還有一副跟身材相襯的軟萌娃娃音，因此圈粉無數，是圈內相當紅的直播主，近來她接受《東張西望》節目訪問，竟自洩底公開了素顏照，也大方坦言真實顏值大概30分而已，但化妝後可以提升到70分，如果是加上app修圖效果，可以達到90分，所以開播一定開P圖濾鏡！

宣娜也說，她的粉絲大多是男性，總是喜歡看漂亮的女生，而她覺得即使自己化妝、修圖，但五官變化不大，這樣應該不算騙局，宣娜也分享開播以來最驚人的一次收穫，就是先前直播曾收虛擬禮物收到手軟，一晚進帳80萬港幣(約台幣320萬)，即使被平台高比例分佣，她還是一次就拿到百萬台幣收入，相當驚人。

(中時電子報)