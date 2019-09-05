海巡人員前往救援。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣綠島鄉是潛水客天堂，世界各地喜好潛水的民眾全都會到綠島朝聖，但5日上午卻有5名潛水客因水流關係體力不支，無法自行上岸，幸好海巡署立即派遣第13岸巡隊綠島安檢所及第15海巡隊海巡艇(PP-3568)前往救援，將5人全數救上岸。

5日上午10點15分，第10巡防區指揮部接獲台東縣消防局通報於綠島中寮漁港外有民眾因水流關係無法自行上岸，請求派員協處。指揮部立即派遣第13岸巡隊綠島安檢所及第15海巡隊海巡艇(PP-3568)前往救援，並連繫綠島漁業電台廣播附近作業漁船協助救援。

綠島安檢所抵達現場後發現海上有5名潛客(穿著潛水衣及氣瓶)載浮載沉，評估海象安全後指派具備開放水域救生員及潛水資格人員實施救援，海巡艇從旁戒護，於10點43分連同岸上民眾合力將潛客救援上岸。

據了解該5員潛客為上午時間從岸際處下水進行潛水活動，因退潮水流導致無法順利上岸，經檢視人員均無受傷及體力不支等情形，無須就醫治療。第10巡防區指揮部呼籲，若於岸際發現有人溺水或其他案件，請立即撥打海巡118服務專線。

(中時 )