五權國中行政大樓校舍頂樓改善後，煥然一新，兼具防水、隔熱等功能。（教育部國教署提供／陳世宗台中傳真）

台中市五權國中行政大樓校舍頂樓破損，漏水問題嚴重；107年向國教署申請補助改善，獲得該署的經費補助，完工後校舍頂樓煥然一新，兼具防水、隔熱等功能；今年已投入13億餘元經費補助全國868校防水隔熱工程，讓學生在更優質環境下學習。

國教署指出，台灣氣候炎熱，常見颱風、豪大雨，對建築物的防水防漏威脅很大。公立國中小校舍多屬高齡建物，長年在高溫、高濕度環境下，屋頂防水系統多已老舊破損，也常滲漏導致室內牆面產生壁癌，除影響電線管路壽命，也危害建築物結構安全。

106年度起，國教署推動「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，補助國中小屋頂設施改善、隔熱工程等相關整修經費，並配合吊扇使用，有效降低教室內溫度；106年度起至今已補助6梯次，共計868校防水隔熱工程。

國教署強調，防水隔熱工程除可避免滲水造成地面濕滑，讓學生活動更安全，消除壁癌也可避免鋼筋腐蝕確保建築物結構安全；隔熱層施作後，更可有效控制教室的室內溫度，對校園整體環境有很大的幫助。該署將持續推動相關計畫，協助各公立國中小學有效改善建築物品質，讓學生在更舒適、更安全的環境下學習。

(中時 )