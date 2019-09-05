前移民署中區事務大隊陳姓專員涉嫌與人口販子郭姓女子勾結，協助大陸女子以「假結婚」方式來台打工，陳男還親赴大陸以多年辦理入境審查經驗，面授機宜指導審查面談要領，協助1名女子來台賣淫，郭女狠心壓榨她皮肉錢，8個月拿走上百萬元，宣稱還欠百餘萬元。台中地院依違反台灣與大陸地區人民關係條例各判陳男及郭女徒刑1年10月及2年6月，得上訴。

判決書指出，前移民署專勤隊科員陳姓員在2010年調任到移民署中區事務大隊專員，竟與舊識郭女掛勾，以他多年辦理大陸地區人民入境審查的經驗，協助大陸女子以假結婚方式，來台打工賺錢從中牟利。

陳男與郭女物色好的台灣假老公等人，在2013年10月間還搭機到大陸福州，陪同1名大陸女子及假老公一同到泉州市民政局及公證處，由陳男面授機宜教導兩人在審查面談的應對要領，闖關成功。

郭女宣稱，她辦假結婚的過程共花費人民幣24萬元、新台幣80萬元，要求清償，並介紹該大陸女子到色情行業上班，自2013年12月到2014年9月期間從事性交易期間，郭女向大陸女子每15天收取新台幣6萬5千元，前後8個月共新台幣104萬元，並稱還欠105萬元。

此外，陳男及郭女等人還以雷同手法，協助另名李姓大陸女子來台打工，但移民署2014年1月間在桃園機場進行面談時發現疑義，未准許李女入境。案經檢警查獲，偵辦起訴。

(中時 )