香港特首林鄭月娥昨晚透過透過影片宣布撤回《逃犯條例》，香港人民其餘4點訴求，包括實行雙真普選、釋放被捕示威者、收回暴動定義、設立獨立調查委員會等，港府未回應。時代力量黨主席徐永明痛批，港府僅撤回《逃犯條例》，只為求10月1日大陸國慶前清理戰場，根本就是緩兵之計。徐永明呼籲民進黨政府，別讓「聲援香港」淪為口號，盡快讓《難民法》立法或明確化《香港澳門關係條例》第18條的作業規範和施行辦法。

徐永明指出，港府除撤回送中惡法，其他港人的4項訴求，包括實行雙真普選、釋放被捕示威者、收回暴動定義、設立獨立調查委員會等，必須履行，缺一不可。若港府不釋放示威者、收回暴動定義，10月1日過後，將會有更大規模的逮捕行動，進行秋後算帳。

徐永明表示，面對未來可能有大規模被逮捕的香港人民需要協助，台灣政府應該在《難民法》和《香港澳門關係條例》等法律修訂層次，並於本會期初就積極採取行動，懇請掌握過半國會席次的執政黨團能雞雞回應香港民眾訴求，別讓外界質疑民進黨「口惠而實不至」。

徐永明強調，對於在台聲援香港的集會活動，時代力量會傾全力支援，就像是時力北市議會黨團對香港民眾的允諾，不會只停留在關注階段。

(中時 )