「韓版杉菜」具惠善和安宰賢的婚變風波歹戲拖棚，昨(4日)媒體刊出兩人從相愛到產生誤會進而想離婚的對話紀錄後，網友風向大變。今又有友人澄清，具惠善先前指今年安宰賢生日拋下她去跟外人慶生，但事實並非如此，安宰賢當天是去工作，工作人員為他準備了驚喜派對，安宰賢事先不知情，之後才上傳了別人幫忙側拍的影片。

具惠善先前發長文透露，今年7月1日安宰賢生日當天，因丈夫說想喝蘿蔔牛肉湯，「我從凌晨就開始準備燉煮，但他只吃一兩口就去外面過生日了」，沒想到安宰賢還上傳了跟別人慶生的影片，更使具惠善感覺被背叛。據《日刊體育》報導，一位安宰賢和具惠善的共同友人今則跳出澄清，指出安宰賢當天離家並非是為了參加和別人的聚會，是去工作。

友人說，當天安宰賢下午2時去造型師工作室定裝，工作人員在那裡為安宰賢準備了慶生活動，安宰賢又驚又喜，上傳了當時影片，之後他和劇組讀劇本，晚上去了首爾附近一山的一家濟州豬餐廳吃飯，直到午夜才散會，否認變心找外人慶生的說法，見此，不少人轉而支持安宰賢，但也有人心疼具惠善，認為不適合最好盡早分開，有的人也認為夫妻倆的事還是自己去法院處理就好，別再隔空交火。

(中時電子報)