大政治大爆卦-無色覺醒》蔡碧仲全力護航 陳明文詭異分次提領 沒有通報問題？ 14:072019/09/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》蔡碧仲全力護航 陳明文詭異分次提領 沒有通報問題? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委陳明文失而復得300萬元，引發外界質疑是否涉及洗錢，今現身說明此事來龍去脈。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #陳明文 #蔡碧仲 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳明文丟300萬不算啥？李正皓曝政界潛規則 09:262019/09/04 政治 300萬哪來？黃子哲：陳明文才申報240萬現金存款 11:082019/09/04 政治 辱陳明文「臭卒子」林國慶遭起訴 12:222019/09/04 社會 陳明文高鐵掉百萬 王金山：說清楚否則按鈴告發 12:482019/09/04 政治 陳明文300萬何用途？議員蔡育輝嗆：不信給兒子創業 13:402019/09/04 政治 陳明文告林國慶 妻廖素惠FB護夫不提300萬 14:572019/09/04 政治 陳明文慘了 網路投票99％不相信300萬元解釋 21:102019/09/04 政治 300萬元來路不明 黃越宏告陳子涉洗錢 04:102019/09/05 政治要聞 別再迴避 林國慶要陳明文踹共 04:102019/09/05 政治要聞 蔡碧仲替陳明文澄清 藍委：兩人關係好 調查應迴避 13:492019/09/05 政治 政治熱門新聞 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 因氣爆捐款案被告 許淑華一句話回應陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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