日前網路1張美食外送車UberEATS與Foodpanda發生擦撞，雙雙倒在馬路口，被網友笑虧美食平台「世紀對決」；發生於台中市區，1輛iBike騎經路口遭搶時間的外送車衝撞、2車倒地；台中市警察局交通大隊說，近來發生多起外送車互撞交通事故，警方呼籲，「賺錢邁愛顧性命」。

警方指出，美食外送車互撞意外，大多發生在餐飲業集中區路段，像是中美街、自立街、公益路與忠明路口等；暑假期間1名學生回台中打工，沒想到騎車出門買東西，行經公益路與中美街口時，突遭1輛Foodpanda外送車衝撞，2車倒地不起。

台中市警察局交通大隊指出，近來多起美食外送服務業興起，外送車疑因搶快，發生交通事故意、得不償失，另外送車服務員為方便確認餐點送抵位置及路線，在機車龍頭裝上手機架，在停等紅燈時低頭滑手機，屬違規行為，警方將取締開罰。

日前網路1張美食外送車UberEATS與Foodpanda發生擦撞，雙雙倒在馬路口，被網友笑虧美食平台「世紀對決」；發生於台中市區，1輛iBike騎經路口遭搶時間的外送車衝撞、2車倒地；台中市警察局交通大隊說，近來發生多起外送車互撞交通事故，警方呼籲，「賺錢邁愛顧性命」。

台中市警察局交通警察大隊長林沐弘提醒，從事餐點外送業工作者為搶時間，迅速將餐點送達，常將安全拋諸腦後，送餐賺錢雖是風雨無阻的辛苦工作，但若超速、搶快、停等紅燈時滑手機，發生交通事故或遭罰，得不償失。

(中時 )