觀光業景氣低迷，有業者指出，許多銀行將觀光業視為「危險產業」，導致業者升級轉型有困難。交通部長林佳龍今日中午邀集金管會、財政部、經濟部等單位會商，確定將由中小企業信用保證基金辦理旅宿業貸款的信保，其中旅宿業總貸款額度約100億，至2021年底前，由交通部觀光局提供5億元信用保證專款，供信用保證業務運用。預計10月上路。

林佳龍上月與觀光業者餐敘時，有業者陳情，許多銀行把觀光業視為「危險產業」，甚至有人去辦個人信貸的額度竟比公司額度還高，導致我國本土旅行業者，難以投資讓自己升級轉型，就算想買飯店也買不了，結果可能都讓外資和陸資買走了。

為此，林佳龍今日中午邀集金管會、財政部、經濟部、中華民國銀行商業同業公會、以及財團法人中小企業信用保證基金等單位，研商協助旅宿業者順利取得融資，以振興觀光產業發展。

林佳龍會上裁示，增訂「交通部觀光局振興旅宿業融資相對信用保證要點」，將委請財團法人中小企業信用保證基金辦理旅宿業貸款信用保證，其中旅宿業總貸款額度約100億，至2021年12月31日前，由交通部觀光局提供5億元信用保證專款，供信用保證業務運用。

交通部指出，本案經核定後，將請金管會、財政部、銀行商業同業公會向銀行宣導，並請經濟部中小企業處提供債權協處機制相關諮詢服務。

另外，「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」自2002年起公告施行，截至今年7月止已核貸案件計245件，貸款總金額約新臺幣106億餘元（包括旅館業197件：新臺幣72.1億元、觀光旅館業26件：新臺幣27.6億元、觀光遊樂業14件：新臺幣6.4億元及旅行業8件：新臺幣2千萬元）。

交通部指出，由於觀光產業表示有資金需求且核貸困難，為協助觀光業者暫渡困境，將修正「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，貸款寬限期得再延長，並溯及適用。以上均預計10月實施。

(中時 )