跟進全民瘋補助風潮，易遊網秋冬國旅祭出超有感補助！凡購買【環島之星˙環島遊】指定商品，易遊網提供每房每晚減1,000元的補助優惠，以7日遊的行程為例，入住6晚可激省6,000元，等於玩得越多天，補助越多錢！

秋冬補助豪氣加碼最高激省6000元。

易遊網【環島之星】7月甫換新裝，打造全台最萌的觀光列車【環島之星Hello Kitty繽紛列車】，開航後立即掀起民眾搶搭熱潮，首周訂單突破千萬營收，並創下11年來的環島之星單周銷售紀錄，足以見得Hello Kitty的爆棚人氣！

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」新裝首航人氣爆棚。

除了上述方案外，易遊網也精選【環島之星 10大熱門行程】，包含花蓮輕鬆選2天、台南豐富遊2天、花東豐富遊3天、南投豐富遊3天、花東墾丁環島遊豐富4天等商品，祭出每人最高再減1,000元的加碼優惠，售價5,750元起。另外，凡從北部出發，搭乘【環島之星】第1車次全商品，易遊網加碼再贈到府接送至台北車站(限大台北地區)！

環島之星10大熱門行程，祭出每人最高再減1,000優惠。

想搭高鐵出遊的民眾，凡訂購高鐵假期指定商品，易遊網則提供滿5,000千折500元的優惠，且不分平假日以及使用次數，年底前通通可享折扣。此外，由台鐵主辦、易遊網協力販售的【郵輪式列車】，假日出發不適用政府補助沒關係，台鐵提供每房1,000元補助，凡於今年底出發之【郵輪式列車】指定商品皆可使用。接下來迎接秋冬旅遊，賞秋楓、泡暖湯、啖海鮮都是熱門體驗行程，不論是搭乘【環島之星】或是【郵輪式列車】，通通提供補助優惠，讓你用更划算的預算搭火車玩台灣！更多相關訊息歡迎至易遊網官網查詢。

秋冬國旅懶人包總整理。

(中時電子報)