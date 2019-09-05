龍德餐飲科學生仔細捏製月餅，講求烘焙作品盡善盡美。（巫靜婷攝）

龍德餐飲科學生仔細捏製月餅，講求烘焙作品盡善盡美。（巫靜婷攝）

苗栗苑裡龍德家商以餐飲服務科系聞名，連年邀集技藝競賽選手以學長姐制帶領學弟妹們製作月餅分送縣內社福團體及親朋好友，練習手藝外，也將學習成功與家人分享，校長徐詠芳表示，選手們用心烘焙的月餅深具商品價值，今年預計製作300盒，只送不賣。

中秋月圓人團圓，品柚嘗月餅可謂人間享受，龍德家商各學科在師長諄諄教誨下，年年培育出眾多技職好手，每逢中秋前夕餐飲管理科選手會集結製作月餅分送社福團體，每顆月餅都手工製作，用料飽滿，今年製作的月餅有烏梅及紅豆2種口味，1盒6顆裝，包裝樸實精巧。

捏製好的月餅刷上蛋黃，圓滾滾的月餅將送入烤箱，香氣撲鼻。（巫靜婷攝）

龍德家商餐飲科月餅1盒6顆裝，分為烏梅及紅豆2種口味。（巫靜婷攝）

徐詠芳表示，擁有合格丙級證照是基本能力，藉由學長姐引導，每年中秋由老師帶著學生，學長姐帶著學弟妹製作月餅送給好朋友是美好的校風，月餅沒有防腐劑、沒有反式脂肪，低糖、低油、低熱量，常溫保存需於1周內食用完畢，除了致贈社福團體，也會讓學生1人帶1盒回去與家人分享。

餐飲科3年級學生林意秀表示，開學後加入月餅製作的行列，手工捏製的月餅已不計其數，她說「做月餅很有趣！」，享受製作過程，當成品很漂亮獲得讚賞自己也會很開心，常聽見大家誇讚「哇！這麼厲害會自己做月餅」，讓從事烘焙更有動力，親戚朋友也聞香而來。

龍德家商餐飲科學生製作月餅分享愛。（巫靜婷攝）

(中時 )