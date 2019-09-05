前MP魔幻力量團員嘎嘎，改以本名潘俊佳復出發行個人單曲〈都是我〉，將懊悔寫成歌傳達給歌迷，日前上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，分享沉寂的這段時間自己各方面的轉變，不願輕易放棄的他，到了咖啡廳上班賺取生活費，並與DJ宗華接下網路節目《街頭好聲音》，挖掘路上很會唱歌的素人。

黃鴻升（左起）、潘俊佳、海芬。（圖／趣你的娛樂提供）

嘎嘎表示，到咖啡廳工作半年，現在打奶泡和拉花都有一定功力，他說「其實歌迷朋友很常來找我，我覺得在那邊很沉澱，可以聽到更多客人的故事，我們店比較像咖啡吧，可以跟客人聊天，他們都會給我一些真的很正面的鼓勵，讓我覺得非常溫暖。」

潘俊佳也現場帶來新單曲。（圖／趣你的娛樂提供）

遊戲環節，設計讓嘎嘎玩夜市射飛鏢，射中要回答氣球內紙條題目，射中氣球的題目是「自認為和鬼哥比誰更大」黃鴻升和嘎嘎兩人都是那話兒尺寸曾引起熱烈討論，海芬對嘎嘎說「我覺得小鬼可能輸你，因為你是經過認證的！」嘎嘎說「我覺得大小真的不是重點，重要的是技巧。」

「距離上一次戀愛時隔多久？」嘎嘎說上次戀愛就新聞那時候，至今約3年都空窗面壁思過，有喜歡的對象但沒有談戀愛，黃鴻升好奇他現在喜歡哪一型的女生，嘎嘎「覺得個性最重要，而且要能不計前嫌」外型上他說「雙眼皮大眼睛一定要有」追問那什麼一定不能有，口臭和狐臭黃鴻升還是要他擇一，嘎嘎被逼急了說「口臭一定不行！」

(中時電子報)