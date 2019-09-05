對於門診名額額滿後是否可以加掛一事，台大醫院今（5）日發出聲明強調「沒有強制醫師不能加號」，同時建議轉診民眾不要指定醫師比較容易掛到號碼。

台大聲明稿指出，配合健保署「門診輕症減量政策」，鼓勵民眾持轉診單加號，不過醫院並未強制醫師不能加號，仍會賦予醫師專業判斷是否給予現場加號，特別是針對C肝、愛滋、重大疾病、類流感、門診手術、論病例計酬或醫師認為病情有需要者。

台大表示：「如果病人需要現場請醫師加號，也希望能持有轉診單讓醫師能夠先行評估是否適合加號。」

為了配合健保署「門診輕症減量政策」，台大鼓勵輕症患者前往台大星月計畫合作院所或病人信任的社區院所就診，當病情有需要時，院所醫師會直接開立轉診單將病人轉回台大繼續治療。

台大已在每個普通門診都有預留2至4個掛號名額給轉診病人，台大指出：「病人手上已經有轉診單，可以先將轉診單傳真至(02)2382-5540，轉診單上註明欲掛日期、科別及醫師姓名，傳真後儘速於上班時間來電分機67221確認掛號結果。」

最後台大建議轉診病人不要指定醫師，這會比較容易掛號成功。仍有搞不清楚加號規定的台大醫師認為，醫院做好明確的規範是必要的，可以減少醫師的困擾。

(中時 )