北市府祕書長張哲揚今證實，退休後將轉任台灣民眾黨祕書長，初期先負責黨務行政工作。他還說，自己其實是國民黨失聯黨員，但因為與市長柯文哲共事這些年，相當認同柯的理念，所以被徵詢時，一口答應未來擔任民眾黨祕書長；至於原本外界認為市府顧問蔡壁如可能擔任民眾黨祕書長，據了解，蔡將繼續留在北市府。

柯文哲昨晚接受媒體專訪時透露，有意找張哲揚擔任民眾黨祕書長，還說由公務員擔任黨職，是滿有趣的規畫。

張哲揚剛剛受訪時證實，自己主動入黨成為民眾黨創黨黨員，8月中柯文哲也詢問他是否願意接任黨祕書長。張說，自己從不到25歲擔任公務員以來，一路都是長官說什麼就做什麼，加上認同市長理念，「老闆都敢找我，我還怕什麼？」所以一口答應。

張哲揚表示，他9月16日滿65歲，但他希望自己能夠在服務滿40年後再退休，因此目前應會在最慢10月中旬到民眾黨報到。他坦言，自己對選務、選舉操盤不熟悉，但是對於行政工作以及管理上的事沒問題，所以初期就擔任「幕僚長」，負責管理民眾黨辦公室，擔負協調、整合、行政等工作，如果之後有需加入選舉相關工作，他也很願意學習。

由於人生的「第二春」踏上政治，與公務員經驗相差甚多，張哲揚卻說，不會緊張，退休了馬上找到工作很好，只是還不曉得會不會有薪水。至於原本盛傳蔡壁如將接任祕書長，但據了解，她將繼續留在北市府任職。

(中時 )