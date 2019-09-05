小賴似乎精神不濟、眼神渙散，換裝後由女性友人陪同快步離開地檢署。（袁庭堯攝）

知名樂團茄子蛋前鼓手小賴4日晚間在街頭遭警方查獲持有大麻，高雄地檢署5日上午10點以違反毒品防制條例諭令1萬元交保。下午2點，一名疑似小賴女友的年輕女子突然出面繳清保釋金、送來一套衣物，迅速帶小賴換裝離開地檢署。

上午10點檢方諭令以1萬元交保後，在臨屆4小時交保期限前，一名頭戴棒球帽、黑口罩、還刻意以長髮遮臉的年輕女子突然出現，快動作完成交保手續、繳清保釋金後，交給法警一袋衣物示意要轉交給小賴。小賴披上一件棒球帽T後，頭戴黑色棒球帽步出法警室，並由該名女子護送、快步離開地檢署，坐上一輛白色轎車離開。

保安大隊迅雷中隊4日晚間10時多執行巡邏勤務時，在三民區自立一路、建國路附近發現一名身上有刺青的男子神情有異，進行盤查後在他身上查獲5公克大麻。當時，警方並不清楚賴男身分，也不知道他就是知名樂團「茄子蛋」的前鼓手，消息疑似在小賴打電話向友人求助後外洩曝光。

小賴向警方坦承，大麻才剛買，尚未吸食，警方也採集他的尿液送驗。

茄子蛋樂團6年前由主唱阿斌、吉他手阿德及阿任、鼓手小賴組成，2018年風光奪下金曲獎「最佳新人」與「最佳台語專輯」，經典代表作《浪子回頭》在Youtube更突破5千萬點閱率。今年4月，小賴在茄子蛋官方臉書宣布「因為有更多想做的事，想精進更多的自己」後退出樂團，令許多歌迷錯愕不已。如今持毒被逮的消息，再度讓歌迷震驚。

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(中時 )