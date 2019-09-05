花系列小生林煒被拍到與女總裁當街摟抱接吻，讓他與港星龔慈恩婚姻現況曝光，林煒昨認愛與女總裁交往3個多月，並坦言和龔慈恩分居2年，對此，龔慈恩透過經紀人表示，兩人已低調處理離婚手續，她事後也在IG發文「大家都是低調的人，就讓一切淡淡的忘懷吧」，湧入許多藝人和網友留言祝福，也釣出龔慈恩回覆。

龔慈恩與林煒20年夫妻緣分已盡，兩人分居2年，目前雙方已低調辦理離婚，龔慈恩昨也在IG發文寫下：「嘆了一口氣！也呼吸了一口新鮮的空氣！已經是很久以前的事了，只是大家都是低調的人，就譲一切淡淡的忘懷吧！Let bygones be bygones（讓過去成為過去）！衷心的祝福！」

龔慈恩發文湧入許多藝人和網友留言祝福，其中港星李綺雯留言「支持💪和祝福🙏」，龔慈恩今（5日）早回覆愛心嘟嘴貼圖，港星何廣沛留言「💪💪💪」，龔慈恩則寫下：「I will be ok（我沒事）謝謝乖仔」。

龔慈恩回應藝人好友的祝福。（圖／取材自龔慈恩Instagram）

(中時電子報)