清華大學碩士生周巧其近期設計仿如地球儀的機械，利用電腦控制360度旋轉，改變向光及背地角度來控製植物生長，叫豌豆莖苗要怎麼長就怎麼長。（清華大學提供／陳育賢竹市傳真）

清華大學碩士生周巧其專精領域橫跨生物科技與藝術創作，近期設計仿如地球儀的機械，利用電腦控制360度旋轉，改變向光及背地角度來控製植物生長，叫豌豆莖苗要怎麼長就怎麼長，相當驚奇，此作品更獲邀至奧地利林茲電子藝術節展出。

清大跨院國際碩士學位學程新生周巧其，與大學同學胡悠揚組成創作雙人組「Y2K」，創作「生物訊號模控」（Biosignal Cybernation），打造可360度旋轉、形似地球儀的儀器，上置燈泡，運用植物的向光性和背地性等特性來控制生長方向，透過電腦指令逐步轉動儀器中的豌豆苗，讓莖苗長成預設的圖案。

周巧其表示，此靈感是她與胡悠揚某次聊到日本人用模具壓制出方形西瓜，兩人便突發奇想，是否能不借助模具、鐵絲等外力，隔空雕塑出植物的形狀？

兩人因此以豌豆苗為創作主角，為找出豌豆苗生長的規則，胡悠揚每隔5分鐘拍攝1張豌豆生長圖，並透過人工智慧分析數據，設定3軸馬達定時轉動豌豆苗，就可以控制它朝預設的方向生長。

周巧其說，豌豆苗因生長快，每天照光16小時，就可以長0.6至1公分，10幾天就能長成1件完整圖案的作品，她笑稱這台儀器就像「植物的3D列印機」，隨手畫個圖案，輸入電腦，植物就能長出你要的形狀，目前已試過的圖案包括三角形、方型、菱形、五角形、六角形等。

周巧其與胡悠揚此次並因這項創作，獲邀參加在奧地利舉辦的林茲電子藝術節，其是創立於1979年、被譽為是「科技藝術的奧斯卡」，今年的主題為「跳脫框架—數位革命的中年危機」，全球有超過千位科技藝術的頂尖創作者參與。

(中時 )