2019美國網球公開賽最後一場男單8強戰，西班牙「蠻牛」球王納達爾（Rafael Nadal）以6：4、7：5、6：2直落三淘汰阿根廷選手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），連續8年晉級到美網男單最後4強，距離個人生涯第19座四大滿貫冠軍只差2勝。

隨著美網男單衛冕冠軍、現任世界球王喬科維奇傷退、費德勒被俄羅斯好手迪米卓夫（Grigor Dimitrov）打敗，男子職網當今三大天王，只剩納達爾還在今年美網繼續奮戰，他也是本屆美網男單4強選手中唯一有過四大滿貫賽冠軍的好手，生涯已經有18座四大賽冠軍。

舒瓦茲曼賣力對抗了將近3小時，還是無法擊敗納達爾，吞下生涯對戰8連敗。(美聯社)

雖然是一盤未失勝出，不過這場比賽打了2小時47分鐘才結束，ATP官網形容是一場鐵達尼號般的大戰，舒瓦茲曼也出現不少令球迷歡呼的好球，不過最終納達爾沒有意外地收下雙方交手8連勝，賽後納達爾說：「今天天氣感覺蠻悶的、濕氣又重，所以我汗流得比較多，有時候在這樣的情況下比賽，確實很不好打。」

4強賽擋在納達爾前方的是年紀比他小10歲的義大利選手貝雷提尼（Matteo Berrettini），生涯首度挺進四大賽單打最後4強的貝雷提尼說：「整個ATP巡迴賽誰不認識納達爾？要跟他較量對我來說絕對會是一場硬仗。」

納達爾同樣注意到貝雷提尼，表示：「我看過他比賽，他的球質挺重的，發球跟正手拍都很犀利，腳步也蠻好的，更有超強的信心，他是那種每周都有很大進步的球員，對我也會是一個極大挑戰，但我也從今天這場8強戰獲得不少自信，不是嗎？」

納達爾補充：「就是一分一分專心拚，現在我也來到4強了，這才是最重要的，代表了一切。」

(中時電子報)