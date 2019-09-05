膾炙人口的經典名曲《梁祝》小提琴協奏曲，問世60年，是樂迷百聽不膩的曲目，台灣人首次聽到《梁祝》，則是在30年前由北市國和小提琴家蘇顯達演出，今年蘇顯達將再與北市國重演，並加入多媒體藝術呈現，意義非凡。

蘇顯達表示，1989年才剛解嚴不久，當時國人對大陸作品並不熟悉，這30年來，他演奏《梁祝》四、五十次，包括與交響樂團、國樂團不同編制協奏的版本，每次仍有新感受。

蘇顯達說，「對我而言，表現音樂情境內容很重要，像是同樣的一段旋律，在樂曲開頭，詮釋的是梁山伯與祝英台的相遇，在後面同樣的旋律再出現，則是表現化蝶，意義不同，音樂的表現也要不同。」

《梁祝》小提琴協奏曲透過音樂描寫梁山伯與祝英台相戀故事，包括相遇、同窗共讀、十八相送、抗婚、樓台會、投墳、化蝶等段落。由陳鋼、何占豪作曲，原曲是以西方音樂協奏曲形式，寫給獨奏小提琴和管弦樂團演奏，後來有各種不同編制的改編，包括給國樂團和小提琴獨奏的版本、鋼琴獨奏曲等，濃厚而內蘊的東方情感，抒情、優美的旋律，廣受大眾喜愛。

在台灣有蘇顯達演奏《梁祝》，大陸則有小提琴家呂思清演奏《梁祝》，北市國也安排在開季音樂會裡，由呂思清和北市國再演一次《梁祝》，北市國團長鄭立彬表示，呂思清是義大利帕格尼尼小提琴大賽金獎得主，《梁祝》是他的招牌曲目，「他和北市國淵源很深，過往和北市國也一起演過數次梁祝，而他所詮釋的梁祝，也非常具有代表性。」

呂思清與北市國演出的《梁祝》，將於9月10日在台北國家音樂廳登場，蘇顯達與北市國演出的《梁祝》，將於11月23日在台北市中山堂中正廳演出。

(中時 )