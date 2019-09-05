轟-6K改進型

隨著解放軍海、空軍不斷嘗試深入遠洋，對能在西太平洋遠海巡航作戰的遠程戰機需求迫切，最近軍方又展示了一款全新改進的轟-6N轟炸機。

新浪軍事指出，轟–6N和已大批服役的轟–6K最大的不同有3點：

一、增設加油管

轟-6N外型最大的變化，就是增加了空中受油管。為了確保加油對接位置距離機體有足夠的安全距離，這位於飛行員右側機頭上方的受油管尺寸相當龐大。而一條設在駕駛艙右側的管道，則連接了受油管和機身內的燃油管路。

分析強調，這改進的技術難度並不低，在以接近音速飛行的轟-6N上，這受油管承受的氣動力很大，並需要考慮自身體積，還有重量對原本並未打算容納相關管路的機身所帶來的各種問題。

如果單純考慮受油管的氣動受力問題，應該盡可能把受油管改為可收入機身內的設計。這樣一來，就能降低破壞飛機氣動特性的程度，保證機動性能。因此，不少軍機都採用了可收放受油管。

例如，解放軍的蘇-35上配有L型收縮式受油管，不使用時，可收入機頭或機身內部，而使用時伸出，就能對接加油管。不過，這也有缺點，像是結構複雜、重量大、可靠性降低，還有較佔用內部空間等。分析指出，轟-6N的受油管體積龐大，而機身內部似乎已沒有可利用的空間，部分管路必須從機體外佈設，因此並未採用折疊式受油管是可以理解的。

相對的，美軍目前採用的硬管加油設計，對飛機的影響則要小得多。這是因為他們只在機背，或是機頭上設置一個受油介面，加油機配備一根複雜的硬式加油管，直接插入受油管介面即可。不過，分析認為，這對缺乏大型加油機的解放軍來說，要求太高，因此轟-6N仍延續使用軟式加油的方式。

二、火控系統、飛彈武器有顯著改善

轟-6N的搜索跟蹤火控系統、飛彈武器、動力、飛行控制等系統，類似已經在解放軍海軍航空兵部隊服役的最新改版轟–6J，還有空軍的轟-6K轟炸機。據稱轟–6J續航里程可達8,000公里，能同時搭載多枚射程500公里以上的鷹擊–12反艦飛彈。分析指出，這樣的航程，加上飛彈射程，就能全方位覆蓋中國大陸周邊海域，以及太平洋島鏈。

鷹擊–12超音速反艦飛彈，是中方研發，並大量裝備的第一款超音速反艦飛彈，不僅能空射，還能搭載在大型戰艦上使用。鷹擊–12於2015年正式服役，是現今全球最強大的反艦飛彈之一。而空射型鷹擊–12反艦飛彈擁射速約3馬赫，射程據稱可達400公里以上，能進行視距外打擊，可在神盾艦雷達400公里的監測範圍外發動攻擊，對航母等大型艦艇威脅很大，可讓潛在對手國的航母艦隊不敢輕舉妄動。

此外，與轟–6相比，轟-6N與轟–6J的資訊化能力顯著提高，包括增設中方獨立自主的北斗衛星精確定位系統支援，改進靠衛星與超視距無線電通信的戰場資訊鏈作戰通信力，得以應付更複雜的電子戰環境，提高突防能力。

三、加掛全新電子戰吊艙

升級的新型轟-6N與轟-6J和轟–6家族的其他成員相比，還有一個明顯的差異，那就是在機翼兩側接近翼尖處增加了電子戰吊艙，而這據稱也能進行空中加油。這使它的航程達到8,000公里，有效載彈量也大增。至於內在的主要變化，則在於增加各式遠海作戰必備的特殊通信，指揮和戰場態勢感知系統。

另外值得一提的，就是轟-6N與轟–6J能搭載6枚大型飛彈，例如轟–6J可攜帶6枚鷹擊–12超音速反艦飛彈，這與轟–6M和轟–6H僅能搭載2枚大型飛彈相比，載彈量達3倍。分析指出，其中的一大原因，就是解放軍新引進的D30渦扇發動機燃油經濟性高，保證了在攜帶更多飛彈的情況下，戰機仍能維持足夠的航程。

(中時電子報)