中度颱風玲玲越增越強，好險路徑不斷往北修正，真該慶幸還好玲玲只是路過台灣，它實在太猛了。 （摘自中央氣象局網站）

中度颱風玲玲越增越強，好險路徑不斷往北修正，不會經過台灣。氣象達人彭啟明表示，宮古島觀測到瞬間陣風，狂風亂雨之際，眼牆周圍更有許多雷鳴閃電。真該慶幸還好玲玲只是路過台灣，它實在太猛了。

根據氣象達人彭啟明臉書上指出，過去6小時玲玲颱風進到一個暖水坑裡，持續增強中，從他們的全球閃電監測網觀測到，眼牆周圍的閃電冒不停。宮古島於12時22分觀測到17級以上（61.2m/s）的瞬間陣風，出現風力爆表的狂風，希望當地的民眾一切安好，天佑日本。

雖然玲玲颱風持續北上加速中，今（5）日台灣仍會受到外圍環流影響，北部、宜蘭地區，易降大雨。根據交通部氣象局宣布的大雨特報，北部區域有大雨警戒，基隆市、臺北市、新北市和宜蘭縣的民眾出門請攜帶雨具，注意交通安全。

台灣仍會受到外圍環流影響，北部區域有大雨警戒，基隆市、臺北市、新北市和宜蘭縣民眾要多加注意。（摘自中央氣象局）

氣象局也發布長浪警告，東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。（摘自中央氣象局網站）

另外因為環流影響，氣象局也發布長浪警告，東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。依照氣象局網站公布的單日雨量累積記錄，新北市新店四十份觀測站測到53毫米的雨量。

(中時電子報)