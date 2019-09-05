被我國設計師購買「花豹誤用為石虎」的俄籍插畫家莫羅梭娃（Katya Molodtsova），暖心免費繪製三張石虎圖片提供我國使用，交通部長林佳龍為表達感謝，邀請她免費來台旅遊。觀光局長周永暉今指出，莫羅梭娃將於本月16日啟程、17日抵達台灣，預計來台一周，旅程中有安排福隆海水浴場、日月潭等主要景點。

觀光局推出「國立集集美術館」彩繪列車，事後爆出設計師江孟芝不只買圖當原創，還誤把花豹當為石虎用，引發爭議。俄籍作者莫羅梭娃聽聞此事，得知我國石虎面臨生存危機，免費繪製台灣石虎供我國使用。

交通部長林佳龍為表達感謝，邀請她免費來台旅遊，她也答應遊台。觀光局長周永暉表示，莫羅梭娃將於16日啟程、17日抵達台灣，預計停留一周，她將至法蘭克福轉機，搭乘華航入台，其行程將安排入住日月潭附近旅館，後面兩天也會帶她至福隆海水浴場觀光。

為此交通部長林佳龍特地向外交部同仁學了俄文，在臉書貼出新影片，秀出幾個俄文單字，如你好、你好嗎、再見等，莫羅梭娃也開心的留言表示，「我也要學習一些中文片語」。

(中時 )