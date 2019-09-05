台東地檢署偵辦台東史上最大宗毒品走私案件，今天偵結起訴，令人矚目的是，此案還牽涉到台東縣警局二線二星警官、前蘭嶼分駐所長李哲銘，以無間道方式掩護毒梟走私毒品，但檢方偵查後赫然發現，李哲銘本身竟就是走私集團首腦，東窗事發後原企圖偷渡到大陸，卻因「嚴重暈船」中途放棄才順利被逮。

據了解，李哲銘應該是台灣史上首位操控大宗毒品走私的毒梟警官。據了解，李哲銘因投資失利欠下不少債務，在蘭嶼分駐所擔任所長期間，又認識「藍悅號」漁船船長鄭程維，兩人交情深厚，但因為都背有債務，在友人牽線下，主動找上販毒集團，密謀走私毒品。

意外的是，李哲銘等人原計畫從柬埔寨以1公斤2萬元的代價買K他命，但是對方卻給了安非他命。5月8日就由鄭程維駕藍悦號從開元港出航，隔天與母船接頭，並載運42袋安非他命，總重829.44公斤，不過回到富岡漁港返航時被海巡艇查獲，鄭也被捕。

李哲銘一聽說出事，當天傍晚就與多位共犯四散展開大逃亡。但李畢竟當過警察，熟知警方偵辦技巧，並試圖順混淆警方，於是先往南跑，到了大武砸毀手機後，又往北逃到宜蘭，準備搭漁船偷渡。

但老天有眼，李哲銘出海後，竟然因為嚴重暈船無法忍受，只好求船長載他回航放棄偷渡計畫，接著就四處在北部與西部逃竄，最後躲在恆春民宿內，在6月10日被專案小組逮捕，檢方具體求刑12年。

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(中時電子報)