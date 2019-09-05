情色明星愛麗絲(Alice Little)將在內華達州舉辦一場非常「特殊」的活動滿足這些UFO迷。這項活動被命名為「Alienstock」，內容包含了「被外星人綁架」、「親密接觸」等等，而且活動還告知說若有參加衝「51區」的參與者將會給他們50%的折扣。
因為愛麗絲的發言，可能又會讓最近鬧得轟轟烈烈的「火影跑」衝進「51區」 (Storm Area 51) 事件再度席捲網路熱潮。以「火影跑」衝進51區，是前陣子網友在FB上以玩笑心態發起的「Storm Area 51, They Cant Stop All of Us」活動，因為活動內容真的太「瞎」反倒在網路上獲得了極大的迴響，短短幾天就超過60萬人響應，還引起了美國空軍的注意甚至發出了警告。
據《澳洲新聞》報導，這位火上加油的情色明星剛好就是來自美國內華達州，而內華達州也是美國境內唯一有合法化妓院的州。因此愛麗絲大膽地說道，她將會提供一些「奇特」、「特別」的來滿足這些ET愛好者。並且她說道，她堅信一定有外星人也非常期待在未來的某天能與他們碰面。
Sex worker Alice Little offers ‘Storm Area 51’ attendees 50 per cent discount off ‘close encounters’
(中時電子報)
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