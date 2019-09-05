台北市政府勞動局今公布違反勞基法企業名單，高達145家，其中以「延長工作時間未依規定加給工資」、「延長工作時間超過法令規定」為由裁罰最多，其中，最高金額為壹傳媒電視廣播公司裁處100萬元、光華巴士裁處82萬元，名單中還包含香港雅虎、光寶科技等。

罰鍰金額第2高的光華巴士，8月時就因公車司機連續上班19天過勞中風倒地，判賠820萬元，已非首次違規，今又查出延長工作時間超過法令規定及未依法給付休息日工作工資，記者致電光華巴士無人接聽，光華巴士目前也提起訴願中。

北市勞動局就業安全科表示，壹傳媒電視廣播公司因第7次違反勞基法第24條第1項，並查到該公司私下訂有員工拋棄加班費請求權的規定，裁罰100萬元；另外，光華巴士因第5次違反勞基法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定以及未依法給付休息日工作之工資，裁罰共計82萬元。

(中時 )