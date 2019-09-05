行政院長蘇貞昌今天表示，政府自2017年推動長照2.0，在資源投入方面，由2016年不到50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近400億元，較2016年成長近八倍。

衛福部今天在行政院會報告「長照十年計畫2.0成果」。衛福部指出，自2017年起推動長照十年計畫2.0，經過二年來的努力，統計至今年7月，使用長照居家及社區式服務的人數，已達20萬5,156人，較去年同期成長達56％；服務涵蓋盛行率也達到41％。

蘇貞昌說，台灣從1993年起，就已進入「高齡化社會」，老年人口達7％，到去年3月，更正式進入「高齡社會」，老年人口達14％，為因應人口結構轉變與高齡化社會所帶來的衝擊，他上一次擔任院長時就通過「長期照顧十年計畫」；十年後，行政院再於2016年9月通過「長期照顧十年計畫2.0」，並從2017年1月開始實施，希望能滿足龐大的長照需求，減輕家庭照顧負擔。

在資源投入方面，蘇貞昌說，長照支出的規模，由2016年的不到50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近400億元，足足成長八倍，除了擴大服務對象、增加服務項目，也加速資源布建，全國已布建超過7,000個社區服務據點；在服務使用人數方面，更有明顯成長，今年前七月已突破20萬人，為2017年同期的8萬餘人的二倍半。

蘇貞昌說，為提供更好、更穩定的各類照顧服務，政府對照服員的薪資水準提升，也相當重視，去年底照服員平均薪資已達3.8萬元，去年照服員的人數增加了6,000多人；而為了讓工作中的子女能夠安心托老、長照需求者能夠在優質、平價、離家近的機構中接受照顧，衛福部也正結合地方政府，獎助布建住宿式機構。

他說，台灣再過八年，到2026年就會進入「超高齡社會」，老年人口超過20％，政府除持續加大力道、加快速度建構長照體系，提供照顧，利用減稅，降低長照負擔外，也請各機關通力合作，從各個面向努力，讓民眾享有質優量足的多元長照服務。

(工商 )