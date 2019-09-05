投資人對於英國脫歐和香港反送中危機的憂慮降溫，激勵美國股市昨天收紅，日本股市今天跟進上揚，日經指數收盤漲逾2%。

日經225指數勁揚436.80點或2.12%，收21085.94點。東證一部指數上揚27.65點或1.84%，收1534.46點。

(中央社)