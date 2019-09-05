阿諾發文。（圖／翻攝自阿諾臉書）

34歲女星阿諾是《食尚玩家》班底，2017年阿諾和年薪500萬的GOOGLE工程師男友登記結婚，兩人拚懷孕兩年，今(5日)終於傳出好消息，稍早阿諾在臉書報喜，透露一開始想寶寶小名要姓丁，「想到都是一堆不正經的」，例如丁字褲、丁書針、丁子戶，後來才定案叫他「丁香魚」，如今已13周，性別還不確定。

阿諾2015年和男友Allen訂婚，同年底卻意外傳出分手，隔年阿諾又證實兩人復合，2017年6月她還親自飛到美國陪伴男友，年底阿諾證實兩人已低調在美國註冊結婚，她沒「白紗夢」，並透露會減少工作，全力先拚生愛的結晶，兩年過去，今阿諾終於證實當媽了。

阿諾發文說，自己好幾年前就開始期待當媽，也幫孩子取好小名，一開始都是想到不正經的，後來才確定叫小孩「丁香魚」，自己懷孕前期確實容易疲累、頻尿，第9周時還出現尾椎爆痛的情況，躺了一個月才好，至於性別，丈夫猜男生是因為照音波時「好像有看到什麼」，她猜女生是因為自己鼻子沒變大，皮膚狀況也尚可，但不管男生女生，夫妻倆都希望寶寶健康就好，每次產檢能聽到醫生說一切正常就是幸福，感謝外界關心。

(中時電子報)