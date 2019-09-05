台中市長盧秀燕選前喊出「市長換人、空氣換新」，上任八個多月，民眾檢驗抗空汙成績，國際環保單位肯定台中市強力減煤，市府5日受邀前往韓國參加「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」，與南韓、日本、印尼、越南、美國、英國、澳洲及歐盟等國家地方政府、非政府組織深度交流，推廣台中市空品改善對策，增加台中市府的國際能見度，台中市府也在這次會議贏得國際社會支持。

台中市長盧秀燕9月2日至11日率團前往英國及荷蘭進行市政考察，針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，以行動力執行抗空汙，更取鏡國際如何因應能源問題。

台中市府也受邀參與由韓國非營利組織Solution for Our Climate（SFOC）、美國The Stanley Foundation共同主辦，韓國忠清南道政府、英國駐韓國大使館協辦的「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」；中市府由新聞局長吳皇昇代表，環境保護局空氣品質及噪音管制科長陳忠義出席國際盛會。

吳皇昇在「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」中展現市府減煤決心與管制作為，分享市府在能源轉型過程所面臨的問題，以及如何透過管制生煤自治條例、許可證核發權，要求台中火力發電廠及各汙染大廠必須進行轉型和改善，保護人民健康，跟上世界趨勢。

吳皇昇以台中減煤經驗，與世界各國交流，包括確實執行限縮台中電廠的生煤使用量在2020年應減少40％、加嚴訂定鍋爐標準，台中市工廠新設鍋爐限制以燃氣或再生燃料，並輔導既有鍋爐改燒天然氣、增設防制設施、提高汙染處理效率等議題。

台中市府今年強力進行汙染稽查，大力推動汰換二行程及四行程機車，進行補助等措施，台中市府強勢改善環境作為

，獲得現場多國政府的肯定及回應支持。

環保局表示，忠清南道位位於南韓西海岸，由於鄰近首爾等高用電量地區，因應國家政策設立發電廠，境內有包含保寧、扶餘發電廠共30多座機組，近年肇因於嚴重霧霾及環保意識抬頭，地方政府及組織因此共同發起淘汰落後煤電廠計畫，更成為亞洲第一個加入由英國和加拿大聯合發起的「廢電棄用聯盟」的地區。

環保局指出，在忠清南道舉行的「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」，對於亞太地區的減煤進程別具意義，建立亞太地區煤炭使用國家之地方政府、非政府組織溝通平台，更讓與會參與者分享、討論可能採行的減煤行動計畫，建立跨國區域合作減煤平台，共同為組織為減煤減碳、提升空氣品質作為。

加強亞洲各國之間的合作，忠清南道10月21日舉行「2019棄煤應對氣候變化國際會議」，希望透過會議組建「東亞地方政府氣候環境聯盟」，市府收到正式邀請函，感謝國際社會對台中的重視，期盼再次與國際交流氣候變化對策，實現東亞共好默契。

環保局指出，台中市民透過多場遊行活動展現對空氣品質改善高度要求的聲音，市府聽到了，台中電廠讓台中陷入空汙危機，市府要進行改變，透過落實減煤，相對於2014年台中電廠最大生煤使用量1839萬噸，2020年台中將減煤735萬噸，只剩1104噸。

此外，市府將透過許可證展延時機，核定台中電廠於空汙季僅得供5部機組發電的生煤使用量，以大幅減緩對台中空氣品質的負荷壓力。

市府空品改善成效，環保局也指出，依環保署空氣品質監測網數據顯示，台中市今年1至8月細懸浮微粒PM2.5平均值17.1微克相較去年同期19.2微克改善2.1微克，空氣品質不良平均值相較去年同期43天改善18天，空氣品質確實持續改善中。

吳皇昇強調，市府團隊擁有堅定的信念來推動減煤政策、改善空氣汙染，這是盧秀燕的決心、也是市府的唯一目標，呼籲市民與公私場所共同響應市府各項管制作為，為空氣品質盡一份心力。

(中時 )