喜愛喝咖啡、牛奶或茶，竟成為胃潰瘍久治不癒的兇手？55歲魏姓婦人長年飽受胃潰瘍所苦，經檢查是胃幽門桿菌感染引發，也曾數度接受殺菌治療卻失敗，醫師深入追查原因，才知魏女長期咖啡、牛奶或茶不離手，導致胃酸增加分泌、影響藥效，經戒除這些飲品後終於殺菌成功。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙指出，胃幽門桿菌的感染管道包括共餐、吃生食或口腔清潔不足、吃刺激性食物，而根據衛福部統計，全台受感染人數超過千萬，且其更是胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍或胃癌等消化道疾病的共同致病原，建議高危險族群應積極接受治療。

張家熙表示，胃幽門桿菌具有高傳染性且其菌性頑強，若發現患者感染，通常建議接受三合一療法、治癒率高達9成，但部分患者可能因幽門螺旋桿菌對抗生素產生抗藥性、本身對藥物過敏或不規則服藥、抽菸等因素導致治療失敗。

舉衛姓婦人為例，張家熙說，罹患胃潰瘍的她在治療期間仍持續喝茶、咖啡或牛奶，使得胃內胃酸濃度高，抵消了藥物療效、減慢潰瘍癒合情況，歷經3次殺菌都失敗，最後經戒除飲品並規則用藥後，終於擺脫胃潰瘍困擾。建議民眾有上腹脹痛、灼熱感或噁心等徵狀時應儘速就醫，且殺菌成功後仍須避免復發。

(中時 )