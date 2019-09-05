為回應香港反送中怒火，香港特首林鄭月娥昨宣布撤回《逃犯》條例。不過正在台灣拜會立委的香港眾志秘書長黃之鋒受訪時表示，林鄭月娥真的很愛作秀，比任何一個台灣的政治人物都還亂說一片，因為撤回《逃犯條例》根本是以退為進；上週傳出港府要實施《緊急法》，是否在未來幾週內落實，這也是港人憂慮的問題。

黃之鋒今與香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會民進黨立院黨團。黃表示，他們是與民進黨立委談論，雖然港府撤回《逃犯條例》，但仍會持續抗爭、爭取民主選舉，並表達希望來台港人，未來就學或簽證有更完整妥適的處理。

黃之鋒說，港府選擇在9月撤回《逃犯條例》，與在6月撤回有最大的不同，就是香港已有超過1200人，包含他在內有百餘人被起訴，甚至有年輕人選擇輕生。他強調，當香港特首仍不是港人自己選出時，他們的抗議將持續下去。

媒體詢問是否擔憂算帳？黃說，其實現在已有很多人面臨起訴，他自己也有11月的官司，他認為不是秋後才算賬，「現在已經在清算香港了」。

至於是否可能這趟行程會與總統蔡英文會面？黃之鋒說，這趟行程主要就是與立法機關交流，沒有正面回應是否見蔡英文。

另有媒體詢問黃之鋒，先前不僅被報導稱遭逮補，更被抹黑說對空姐不禮貌，如何看待這樣的栽贓？黃則直指這是假新聞，表示任何假新聞就不必浪費時間回應。

綠委王定宇表示，中共或香港媒體不敢報導黃之鋒拜會民進黨團，卻用假新聞抹黑，雖然全世界都在面對，但港人面對這樣的打壓、抹黑卻連出口都沒有；台灣身為自由民主國民，應該要多關心協助香港，讓真實面貌呈現。

(中時 )