中秋假期 高雄關進出口通關服務不打烊 15:052019/09/05 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署高雄關於今年中秋節連續假期期間為配合廠商辦理進、出口貨物通關業務需要，秉持「服務不打烊」之精神服務廠商。 如果是9月12日（連假前1天）一般進、出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。 至於9月13日及14日上午8時30分至12時30分，如果需辦理通關業務者，無需事先提出申請，高雄關均派員辦理通關作業、視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。 為優化服務，高雄關也在連續假期期間設置緊急服務窗口。 (工商 ) #通關 #服務 #高雄關 #假期 #中秋節 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股9月行情 分析師仍看好 04:102019/09/01 財經焦點 《金融股》一銀搶中秋節商機，刷卡「省」有感 11:252019/09/02 財經 三天兩夜義大世界過中秋 吃喝玩樂 一應俱全 12:392019/09/02 旅遊 中秋節前夕 烏日分局帶交通安全觀念進成功嶺 15:412019/09/02 生活 勞軍包裹 中秋節郵資8折優待 18:472019/09/02 財經 溫馨中秋節 人安基金會助弱勢找工作 17:192019/09/03 生活 迎接中秋節 義大世界推出優惠住房和舉辦「剝柚子趣味競賽」活動 17:322019/09/03 生活 高雄關 9/12辦理標售私貨 19:062019/09/03 財經 中秋節將至 縣府祕書長洪瑞智關懷弱勢送月餅 20:302019/09/03 生活 《經濟》中秋將至，蘇貞昌：加強防堵非洲豬瘟 13:412019/09/05 財經 政治熱門新聞 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 因氣爆捐款案被告 許淑華一句話回應陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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