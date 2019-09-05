財政部關務署高雄關於今年中秋節連續假期期間為配合廠商辦理進、出口貨物通關業務需要，秉持「服務不打烊」之精神服務廠商。

如果是9月12日（連假前1天）一般進、出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

至於9月13日及14日上午8時30分至12時30分，如果需辦理通關業務者，無需事先提出申請，高雄關均派員辦理通關作業、視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

為優化服務，高雄關也在連續假期期間設置緊急服務窗口。

(工商 )

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