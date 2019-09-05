高鐵公司配合交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，推出「搭高鐵．秋冬遊」四大超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「野餐趣專案」、高鐵假期豐富行／輕鬆遊買一送千、飯店聯票享高鐵車票75折。

高鐵公司與多家飯店合作，推出高鐵假期2日自由行優惠方案，即日起至12月31日止購買，只要兩人同行、於今年底的周一至周四間入住指定飯店，住宿費0元起。以台北出發為例，平日入住高雄星級飯店，每人只需2980元，等於買高鐵車票就送住宿一晚與飯店早餐。

高鐵公司與全台16家精選飯店合作，推出「野餐趣」專案，即日起至12月31日購買，並於2019年10月1日至12月31日前出發，即可享有超值商品的加值服務。除提供住宿優惠外，專案配合飯店還會額外贈送豪華野餐組合，如披薩、可樂、水果、甜點、野餐墊等。

高鐵公司推出高鐵假期「豐富行／輕鬆遊」買一送千優惠，適用期限至明年1月20日，只要購買40條其中之一的高鐵假期，就可獲贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，用於下次的高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程的費用，每筆訂單限用一張抵用券、訂單價格須超過1000元。

高鐵公司與國內150家飯店合作，即日起至12月31日止，只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票75折優惠（原8折）。同時推出「老爺樂遊季」專案，獨享車票7折，老爺集團11館住房32折起優惠。另外，合作飯店若已申請加入觀光局秋冬遊專案，亦可再享旅遊補助。

(中時 )