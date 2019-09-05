人安基金會善化平安站5日舉辦「寒士慶中秋」活動，與120位寒士提前共度中秋佳節。（人安基金會提供／劉秀芬台南翻攝）

53歲的阿峰原是一位廚師，在人安基金會輔導下創業賣水餃，他拿起寒士就業包裡的工作服試看大小。（劉秀芬攝）

中風寒士賣水餃重生 寶島叫賣哥送暖

中秋將至，人安基金會善化平安站5日舉辦「寒士慶中秋」活動，「寶島叫賣哥」葉昇峻、周惠珊夫妻表演精彩節目，現場亦提供義診、義剪，應景的剝柚大賽。善化區長方澤心也到場關懷寒士，除協助發放「就業包」外，更期勉寒士在大家的關心協助下，能夠重新站起再出發。

人安基金會表示，去年上半年主動來平安站求助工作寒士有154位，經輔導轉介後有工作者132位，其中25位已可自立回歸社會，脫貧率有18.94％。另外有107位雖有工作，但收入不穩定，尚須輔導。

53歲的阿峰原是一位廚師，擅長各種料理，但因中風失去工作，後因龐大的醫藥及照護費用花光積蓄，經社會局轉介至善化平安站輔導，並以自己的烹飪專業，上個月開始製作手工水餃創業，他說，很感謝站長的協助與鼓勵，上月也賣出好幾千顆水餃，希望經濟狀況回穩，能負擔自己的醫藥費。

人安基金會善化平安站長黃坤吉表示，這是首次在善化舉辦大型中秋活動，有120多人參加，現場還有義剪、推拿紓壓服務，永康就業中心善化就業服務台提供就業媒合。為幫助寒士順利就業，人安基金會也發放寒士就業包，內有工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷、刮鬍刀等，希望讓街友體面就業。

(中時 )