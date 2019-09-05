20190904中天新聞 無畏黑韓衝擊選情 400名紐約僑胞團結挺韓

高雄市長韓國瑜面臨民調下滑、藍營分裂內憂外患，連紐約僑胞也看不下去，在九三軍人節這天舉辦挺韓大會，現場400位座無虛席，大家情緒沸騰最高點。僑胞也坦言，對韓民調真的好擔心，但無論如何一定力挺到底！甚至連機票都訂好了。

大紐約韓國瑜後援會召集人王寶銘表示：「特別選在這個日子，因為我們韓國瑜，也是我們陸軍官校畢業的學長；由於他的精神，鼓舞了我們，希望他帶動我們全國同胞！」

挺韓大會現場青天白日滿地紅旗海飄揚，僑胞韓粉們高唱中華民國國歌與《中華民國頌》，還將親友從台灣寄來的Q版韓國瑜帽、國旗裝穿上身，大家互比行頭；甚至重現「韓流夜市」，擺起攤位販賣自製挺韓T-Shirt，氣氛熱絡又振奮人心。

但韓粉仍難掩擔憂，坦言：「我好擔心，怕他的民調（不好）……但我相信我們後援會、大家海外的粉絲團一定支持他到底！我的機票都已經訂了，我要回去支持他！」也有韓粉大喊：「我還是有信心！因為大家的眼睛都是雪亮的！」

(中時電子報)