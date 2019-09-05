大陸女星秦嵐憑著宮廷劇《延禧攻略》爆紅，因演活溫柔、賢淑端莊的白月光「富察皇后」，讓她圈粉無數，不過人紅是非多，遭到網友惡意詆毀，她忍不下去決定提告，日前判決出爐她勝訴，卻意外被發現年齡不一樣，引起網友熱議。
有網友造遙秦嵐曾做過削骨手術，並為了上位「陪酒」、包養小狼狗等，讓她忍不下去決定提告，要求對方賠償損失，上月底法院判決出爐她勝訴，不過卻有眼尖網友發現，判決書上寫到她出生1979年7月17日，今年應是40歲，但根據官方公布的資料來看，她是1981年7月17日出生。
而秦嵐之前在節目上也透露自己38歲，兩邊年齡有出入，有網友認為，法院文件不應該會造假，所以在網路發文質疑她謊報，卻被相關當事人實名投訴「不實信息」，後貼文遭刪除，引起熱議，不少人認為明星謊報也不是第一次，但虛報也是事實，但也人覺得「謊報歸謊報，保養好根本看不出來。」
其實，秦嵐一直保養得宜，外貌和身材都看不出歲月痕跡，之前她也曝光凍齡秘方，就是要養成良好生活習慣，她一定會好好吃早餐，大多吃燕麥搭配現打養生果汁，也會養成每天喝水、快走1小時。
(中時電子報)
#秦嵐
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