為使民眾查詢業者受處罰情形，了解案件處分輕重，台北市勞動局今（5）日公布業者違反《勞動基準法》裁罰名單與金額，在這次公布裁罰金額最新裁處名單中，壹傳媒因連續違反延長工時未依規定加給工資，遭重罰100萬元。

據台北市勞動局公布的名單，壹傳媒受裁罰的金額為100萬元。台北市勞動局勞動基準科解釋，主要是違反《勞基法》第24條第一項，因為壹電視要求員工在加班後，要事先拋棄加班請求權、強制只能換補休，等於是沒有辦法申請加班費，由於這已經是壹電視累計第7次違反，所以重罰100萬元。

這次裁罰名單中，第二、第三高金額的分別為光華巴士的82萬元、以及仁寶電腦60萬元。勞動基準科指出，光華巴士主要是因為讓勞工違反《勞基法》第32條第二項，讓勞工每月工時超過46小時上限，以及違反第24條第2巷，未足額給休息日加班費，而仁寶電腦雖然也是違反《勞基法》第32條第二項，卻是讓勞工的單日工時超過12小時上限，而且不只一名，由於兩家業者都是累犯，因此重罰。光華巴士也正在訴願中。

另外，因民眾投訴，台北市勞動局也前往香港商雅虎資訊台灣分公司進行勞動檢查，檢查發現，不止一名勞工的刷卡紀錄，只有刷進、沒有刷出，等於是違反《勞基法》第30條第5項，未依規定備至勞工出勤紀錄，由於這是第5次違反規定，勞動局也重罰45萬元。

北市勞動局勞動基準科指出，針對累犯部分，都還會有複查機制，會視情節處份，而且這次違反情節嚴重的企業中，有兩家是資訊業，也呼籲一定要做好工時管理，必須要符合法令規定，特別是出勤紀錄部分，因為這是記載勞資雙方權利義務，包括工時、加班費、會不會過牢的重要依據，不僅要覈實記載，還要妥善保存5年，提醒業者不可不慎。

(工商 )