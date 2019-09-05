有著氣質外型的心靈歌手寶鬘覺華，擁有美妙動人、撫慰人心的歌聲，出道來累積眾多粉絲，在近年唱片市場不景氣情況下，還能維持每年至少一張專輯出版，就是希望自己的歌聲能帶給人們力量，並且療癒人心。

本名為歐陽彥慧的寶鬘覺華說會踏入心靈歌手這個行業，起因於小的時候看著媽媽邊煮菜邊聽收音機哼歌，包括日語歌、英語歌、粵語歌、佛曲等，印象中媽媽唱的五音不全，自己則是跟著哼著，慢慢學唱各類型歌曲，也培養她從小愛唱歌的興趣，除了音樂領域，寶鬘覺華自己對宗教也十分好奇，比一般人更加喜歡探索箇中奧秘。

心靈歌手寶鬘覺華歌聲撫慰人心(攝影石智中)

2014年，自台電老主管退休的父親突然病倒，從來沒生過病卻中風住院，嚴重到短期記憶喪失，明明早已吃過飯卻忘記，讓全家人十分憂心。為了祈求父親身體健康，寶鬘覺華自竹北北上要到台北求佛，但因路途塞車，只好先行下桃園大溪交流道，機緣下逛到大溪老街一家佛教文物店，購買一串佛珠贈與父親，也因此認識了老闆，開啟和佛教的因緣。

當時寶鬘覺華注意到店家牆上掛了一幅佛畫，便十分好奇詢問！並透過老闆的引介下，參加一場放生活動，許多道友帶來蟳、蟹、魚、蝦等生態，到深山裡進行放生儀式，當時除了認識到許多人，也結識了現在的製作人兼老師「蓮歌子」。

神奇的是，在接觸佛教後，父親的病逐漸好轉，寶鬘覺華也藉此了解，從無形論來說，必須要禁止宰殺活生態，她充滿感謝地說「緣份就是從那時開始的」。

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報導許政榆 攝影石智中 責任編輯 蔡淑微 ／服裝 H&M、Lily Brown ／配件 Treasure Shop

(中時 )