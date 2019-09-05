台中市立新社高中第一棟學生宿舍新建工程5日落成啟用，市府教育局編列3520萬元，1樓規畫女生宿舍，2、3樓為男生宿舍，約140個學生床位，提供體育班各項專長學生、遠道或有需求學生申請住宿；教育局長楊振昇說，學生宿舍落成啟用，可提供學生更好住宿學習環境，亦可提升訓練成效再創佳績。

教育局指出，新社高中創設於民國14年，初為農校，68年合併新綜國中、新社國中為「台中縣立新社國民中學」；89年改制為高級中學並實施綜合高中學制，歷年來學生校外居住條件不足，為解決學生住的煩惱，市府編列預算興建3層樓學生宿舍。

楊振昇表示，新社高中體育班以舉重、田徑、木球、拔河及棒球為特色，近年來體育賽事成績優異，108年總統盃舉重錦標賽榮獲高男組及國女組冠軍，107學年度全國拔河錦標賽榮獲高中男子組及高中職男女混合冠軍；學生宿舍落成啟用，希望能讓同學住得安心與開心，提升訓練成效。

新社高中校長歐靜瑜指出，新社高中將以求真創新Win自我、傳善興社Eye世界、臻美樂活FUN新中為願景，營造一個正向的、優質的人文環境，達到真、善、美的教育目的。市議員冉齡軒、蔡成圭特出席落成啟用典禮，典禮溫馨而隆重。

(中時 )