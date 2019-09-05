路透社報導，我國太平洋友邦索羅門群島（The Solomon Islands）國會外交委員會4日、5日舉行聽證會，一名資深國會議員透露，如果索羅門與台灣斷交、並與大陸建交，北京將提供索羅門一筆發展基金，索國官員坦言，北京這筆金援將有助於立即填補一項資金缺口。

索羅門群島近日積極評估與中國大陸建立關係，新成立的專案小組日前才結束與大陸建交的太平洋國家訪問行程，索國8位部長與總理私人秘書上月中旬同樣前往北京訪問。

索國國會昨日與今日連續召開聽證會，會上專案小組成員、同時也是資深國會議員的傅圭（John Moffat Fugui）表示，北京已提議，如果索羅門中止自1983年起與台灣的邦交關係，北京願提供一筆農村永續發展基金，他說北京通常較傾向提供邦交國「補助、特許貸款或有時餽贈」，但這次他們願意提供索羅門發展基金。傅圭在會上坦言，這筆基金將有助於立即填補當地一項資金缺口。

根據索國的預算文件，台灣承諾2019-20年度以基金名義，援助索國850萬美元。報導說，索羅門大多透過木材出口累積國庫，創造收入的方式相當有限，因此高度仰賴這類基金。

儘管傅圭表示，專門小組尚未完成與台灣、北京外交關係的評估報告，但他在外交委員會上的說法仍透露出台索邦交可能生變。除了這個專案小組，索羅門政府也已建立一個部長級團隊直接與北京接洽。

一名參與聽證會的分析師指出，索羅門政府正嘗試與大陸建立關係，但最終仍需待專門小組報告出爐後，才會正式建交。

(中時電子報)