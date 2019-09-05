60名孩童到龍潭派出所參訪，還試穿反光背心與防彈背心。（龍潭分局提供／邱立雅桃園傳真）

一般人沒事不會上警局，甚至對警局有著恐懼感，為讓孩童們了解警方工作內容，並認識簡單的法律與交通安全常識，龍潭警分局舉辦參訪活動，邀請60名小朋友走進警局了解警方重點工作，不少小朋友在看到人犯留置區時感到新鮮，用天真活潑的口吻宣示自己絕對不做壞事。

龍潭區幼兒園5日上午舉辦學童開學戶外教學活動，安排師長與學童們近60人，前往了龍潭分局龍潭派出所參訪。龍潭分局藉由參訪的行程，除了宣導學校老師、家長及學童們知道警方目前當前重點工作，讓孩童們了解警察平日維持治安的工作內容，以寓教於樂的方式讓學童認識警察工作及遠離各種犯罪，另利用本次活動，解說最新毒品包裝、詐騙手法、校園霸凌、拒絕毒品、交通安全等宣導及有獎徵答活動，以增進學童們對相關法律、交通安全常識的認知。

本次活動由龍潭分局在以保護學童安全為前提下與學幼童們同樂，熱情接待這群天真活潑的國家未來主人翁，介紹警察人員各項應勤裝備，其中在參訪派出所人犯留置區時，女警及師長們介紹表示「違法犯罪就會被警察抓來派出所然後銬起來喔！」小朋友們剛開始害怕的不敢靠近，直說「我長大不要做壞事！」

此外更藉由本次活動，加強反詐騙-毒品-預防犯罪及交通安全等宣導工作及有獎徵答活動。在以灌輸小學童們的安全為前提下與學童們同樂，參與活動的學童都樂此不疲，也學習到很多幼兒園沒接觸的資訊，可以有效獲得各類的犯罪預防知識保護自己，以提升對「警察」工作的了解與認知。

龍潭分局分局長蕭欽杰更特別呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，易產生錯誤觀念的偏差或犯罪行為而誤觸法網，甚至因從事不正當之休閒活動、涉足不良場所，而使其被害機率增加，期盼能透過預防犯罪、交通安全等宣導活動，有效提升青少年及兒童犯罪及兒少的守法觀念。

(中時 )