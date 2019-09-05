台中市長盧秀燕對於倫敦溫布利球場的建築工法仔細詢問，可為台中巨蛋興建提供不同面向。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕率市府團隊參訪英國倫敦溫布利球場，借鏡場館設施、營運模式、活動類型及交通規畫。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

台中巨蛋何時孵出來，備受關注。台中市長盧秀燕強調，「台中巨蛋要做，就要做最好的！」特別率團赴歐參訪英國倫敦溫布利球場，取經國際大型體育場館興建、營運經驗，台中巨蛋將可參考溫布利球場硬體建築、多功能營運等規畫設計，提供市民更多元、優質的休閒遊憩場館環境。

溫布利球場為擁有9萬個座位的專業足球場，容量為歐洲第二大，並設計有一個可活動的蓋頂，讓觀眾免遭風吹雨打，球場也可用作運動會場地。

盧秀燕說，參訪2007年才完成拆除重建的溫布利球場，建築工法令人留下最深刻的印象，體育場館主體鋼結構拱門長315公尺、高133公尺，為世界上最長的無支撐頂棚結構，整個球場看不到一根柱子，讓觀眾欣賞賽事不會有死角，這是很高明的設計。

溫布利球場為多功能體育館，不僅是足球迷心目中的聖地，也經常舉辦演唱會、拳擊賽等活動。

盧秀燕指出，台中市府規畫在14期重劃區興建台中巨蛋體育館，約可容納1萬5000席觀眾席，未來的台中巨蛋，要做就做最好的，「好不容易花了預算，如果只做單一用途使用就太可惜了」，未來台中巨蛋除硬體建築，包括球員休息室、新聞發布室，甚至是餐飲部門、紀念品區等，都可參考溫布利球場的設計規畫。

溫布利球場舉辦過許多足球重要賽事，為台中市府參訪團導覽的球場工作人員勞倫斯，好奇詢問盧秀燕是不是足球迷？最喜歡哪一位球星？盧笑說，「最欣賞足球員馬拉杜納」。

她表示，推廣體育，除了體育場館的硬體建築很重要，英國溫布利球場在塑造體育明星氛圍和周邊商品等細節，下了很多功夫，很值得學習，運動產業也帶來龐大商機，盧也拿起阿根廷球星梅西的簽名球衣說，「我也很欣賞梅西！」

台中巨蛋場館規畫為可容納1萬5000席觀眾席的大型室內多功能場館，舉辦各類大型體育賽事、活動、表演或展覽，提供市民多元的休閒遊憩選擇，吸引更多人潮來台中旅遊及消費。

市府指出，規畫在北屯區第14期重劃區，面積約6.9公頃的文中小6用地上興建，完成可行性評估、先期規畫設計等相關前置作業，興建工程委託專案管理技術服務案2019年8月發包，預計2020年4月遴選建築師、2022年舉行動土儀式，並於2026年完工後正式營運。

(中時 )