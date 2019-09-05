台中市市政公園只要下大雨地下停車場就淹水！市議員林祈烽接獲民眾投訴，，指市政公園地下停車場遇雨就積水，從今年5月開始至今仍未解決；他說前2天大雨停車場機車道一樣淹水、積水，市府行政效率亟待加強。台中市建設局指出，停車場防水阻漏工程施工中，預計10月底前完工。

林祈烽指出，市政公園地下停車場積水問題5月初就發生，事隔4個月問題依舊未改善，是市府行政效率差？還是交通局根本不重視、也不管事？無法查明機車道淹水問題出在那裡？改善機車道積水情況到底要花多久的時間，這是攸關市民的生命安全問題。

林祈烽說，市政公園地下停車場在2014年底才啟用，至今還不滿5年；同樣位在停車場隔壁的市政大樓地下停車場，一樣有嚴重漏水和積水的問題；他要求市府要儘快找出原因，解決淹水及漏水問題，切莫每逢大雨就遇雨成災，淪為直轄市政府的一大笑話。

建設局表示，為解決市政公園地下停車場積水問題，短期依現況設置導水溝、排水管或採抽水泵(馬達)進行抽水，並導入筏基水箱；後續將進行防水阻漏作業，考量近期天候不穩，施工期程較無法掌握。市府將待施工條件較好時，加速推動防水止漏作業，預計10月底前完工。

祕書處說，市政大樓地下停車場滲漏水現象，緊急動用相關經費進行滲漏及裂縫封堵，預計10月底前完成施作；該處於車道出入口及易積水區域張貼警示通告，提醒洽公民眾及同仁減速慢行，並安排維護清潔廠商加強積水清理工作。

(中時 )