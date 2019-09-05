新光三越秋冬國際服裝秀詮釋時尚界流行趨勢，今年碎花洋裝蔚成風氣，秀場裏也乍見甜模穿碎花洋裝亮象。（馮惠宜攝）

配合服裝秀登場，近幾個月竄紅的飲料界網美-pinc精品特調，也特別在新光一樓歐風廣場設置快閃霓光玻璃屋。（馮惠宜攝）

百貨界的時尚盛事─新光三越秋冬國際服裝秀即將於6日到22日登場，服裝秀詮釋時尚界流行趨勢，今年碎花洋裝蔚成風氣，秀場裏也乍見甜模穿碎花洋裝亮相，原來日前永齡教育基金會執行長劉宥丹和副執行長蔡沁瑜為化解兩人不合傳言一起穿花洋裝現身，正是今年秋冬時尚新潮流。

新光三越秋冬國際服裝秀由EMPORIO ARMANI、SWAROVSKI、MAX＆Co領軍共39個國際品牌，一同展演20場流行時尚大秀，共計邀請超過萬名VIP主顧客，連續3周末共7天接力登場，今年以「霓光時尚派對」規劃4大秀場派對主題-「金緻奢華 華麗盛宴」、「硬核漆光 紳裝玩味」、「迷幻霓彩 微醺女伶」、「LETS FANCY 霓光舞池」，並以霓光RUNWAY結合秀場派對概念呈現2019秋冬時尚趨勢。

5日當天以霓光RUNWAY x午茶派對為主題，聯合6大品牌演出NEON Table Show，並特別邀請冒險甜模-趙孟姿共8位凱渥模特共同展演2019秋冬時尚趨勢，其中多位名模就穿著碎花洋裝現身呢。

而搭配這系列時裝秀，近幾個月竄紅的飲料界網美-pinc精品特調，也特別在新光一樓歐風廣場設置霓光玻璃屋，使用會員APP扣20點即可兌換聯名限定漸層特調，再造網紅踩點熱潮。

(中時 )