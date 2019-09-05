鯉魚伯公是台中東勢重要信仰，源於卵石堆砌而成的石崁，狀似「鯉魚」而得名。（王文吉攝）

鯉魚伯公是台中東勢重要信仰，源於卵石堆砌而成的石崁，狀似「鯉魚」而得名。（王文吉攝）

廟方製作108台斤鯉魚造型米糕，酬謝鯉魚伯公庇佑地方四時平安。（資料照片）

豐原區公所舉辦「2019秋豐賞樂YA」宣傳記者會，公布王識賢、陳雷及茄子蛋等卡司陣容。（王文吉攝）

豐原區公所舉辦「2019秋豐賞樂YA」宣傳記者會，公布王識賢、陳雷及茄子蛋等卡司陣容。（王文吉攝）

梧棲區公所舉辦「2019迎風邀月」中秋晚會宣傳記者會。（王文吉攝）

「秋意濃」民歌之夜邀請多位民歌手帶來《秋意濃》、《城裡的月光》、《天頂的月娘啊》等秋節應景民歌。（港區藝術中心提供／王文吉台中傳真）

中秋將屆，東勢永安宮將在7日舉辦「鯉魚伯公文化祭」，廟方製作108台斤鯉魚造型米糕，現場發送給鄉親「吃平安」。豐原田心公園、梧棲斗美三王府前停車場7日晚間都有「中秋晚會」，邀請王識賢、陳雷等歌手熱力開唱，港區藝術中心則推出「秋意濃」民歌之夜，邀請殷正洋、許景淳、曾淑勤等演唱應景民歌。

鯉魚伯公源於永安宮後方卵石堆砌而成的石崁，長達30公尺的堤防蜿蜒而下，狀似「鯉魚」而得名。2019東勢鯉魚伯公文化祭「與鯉有約」除有文物展及祈福、揭匾等儀式，並邀請德高望重的地方人士，率信眾向「石母娘娘」祝壽，也為孩童「戴絭、換絭」，庇佑平安順利長大。

豐原區公所7日下午3點搶先在田心公園推出野餐音樂會，由小丑尚恩及街頭藝人馬鯊姬帶來活潑演出。「2019秋豐賞樂YA」活動晚間登場，邀請王識賢、陳雷及茄子蛋等歌手團體熱力開唱，現場發送300份月餅，並有氣墊遊樂園，還有抽電動自行車、43吋電視等大獎。

梧棲區公所7日在斗美三王府前停車場舉辦「2019迎風邀月」中秋晚會，演出卡司有「芒果王子」楊哲、台語歌手喬幼、口技歌手ECHO李昶俊等。當天下午6點開放領取限量LED風扇，還有60項超值家電抽獎、打卡換禮物等活動，舞台區更有剝柚子大賽，邀民眾同樂。

「秋意濃」民歌之夜7日晚間於港區藝術中心演藝廳舉行，邀請殷正洋、王瑞瑜、許景淳、葉佳修等民歌手，帶來《秋意濃》、《城裡的月光》、《天頂的月娘啊》等秋節應景民歌，當晚6點30分開放索票，大廳也提供現場直播。

(中時 )