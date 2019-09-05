蔡沁瑜丈夫疑涉案 郭辦表立場 15:322019/09/05 中時 趙婉淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午接受媒體訪問。（趙婉淳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣文化局長李猶龍疑利用職務之便開公務車回家涉弊，今天上午被新竹市調查站約談，其妻蔡沁瑜為鴻海創辦人郭台銘幕僚，郭辦表示，郭台銘完全信任蔡沁瑜，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。 郭辦說，關於媒體報導李猶龍局長赴調查站說明案件一事，因非涉及郭台銘先生相關事務，本辦公室無相關回應，強調蔡副執行長自到任以來，盡忠職守，表現備受各方好評，郭台銘特別表達完全信任蔡副執行長，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。 (中時 ) #2020大選 #總統 #郭台銘 #蔡沁瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 辜寬敏批郭 有錢就肖想當總統 04:102019/09/01 政治要聞 台灣不可能獨立！郭：小英暴政必亡 15:132019/09/01 政治 郭在等「換瑜」？蔡沁瑜：郭董不會代表國民黨參選 10:522019/09/02 政治 郭辦：若戰2020 一定獨立參選 04:102019/09/03 話題觀察 訪嘉市副議長 郭台銘：鈔票不分藍綠 12:142019/09/03 政治 民眾舉國旗喊中華民國萬歲 郭台銘比讚 12:262019/09/03 政治 郝龍斌稱郭不排斥與吳見面 坦言進度「和上次一樣」 14:332019/09/03 政治 張顯耀：黨提名韓 任何人改不了 04:102019/09/04 政治要聞 柯文哲提「郭柯配」 郭幕僚：柯是不錯人選 但郭董... 12:162019/09/05 政治 郭吳會破局？郭幕僚指出問題所在 12:542019/09/05 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 因氣爆捐款案被告 許淑華一句話回應陳菊 - 政治 韓黑名嘴：「換瑜」萬萬不可！原因曝光... - 政治 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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