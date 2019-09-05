新竹縣文化局長李猶龍疑利用職務之便開公務車回家涉弊，今天上午被新竹市調查站約談，其妻蔡沁瑜為鴻海創辦人郭台銘幕僚，郭辦表示，郭台銘完全信任蔡沁瑜，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。

郭辦說，關於媒體報導李猶龍局長赴調查站說明案件一事，因非涉及郭台銘先生相關事務，本辦公室無相關回應，強調蔡副執行長自到任以來，盡忠職守，表現備受各方好評，郭台銘特別表達完全信任蔡副執行長，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。

(中時 )