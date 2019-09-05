非洲象挑釁犀牛

非洲象與犀牛，正是陸地上最大生物的前2名，當兩強正面對決，究竟誰會勝出？

印度一名心臟病專家馬拉帕里（Krishna Tummalapalli）6月初與家人到南非克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，意外拍到大象與犀牛對決的精彩畫面。

畫面一開始，只見一頭非洲象緩緩前進，鏡頭拉遠後，發現牠朝著在水坑旁的一對犀牛母子前進，一副來者不善的樣子。母犀牛察覺後，立刻衝到小犀牛前面護衛，與大象展開正面對決。

不過兩者實力差距太大，大象輕鬆一推就把犀牛母子一起壓制，母犀牛勉強掙扎數秒後，立刻帶著小犀牛落荒而逃。

馬拉帕里表示，拍到這段影片真的很驚喜，這可能是地表最激烈的戰爭之一。當下他們非常驚訝大象會主動對犀牛展開攻擊，最後看到犀牛母子似乎沒有受傷，大家都鬆了一口氣。

非洲象是陸地第一大生物，成年非洲公象身高超過3.5公尺，最高更可達4.1公尺，體重一般為4至5噸，最重記錄有10噸。

犀牛則是陸上第二大的生物，不過Size差了非洲象一大截，體長2.2-4.5公尺，肩高1.2-2公尺，體重2至5噸。

(中時電子報)