觀光產業面臨陸客限縮衝擊，正值升級轉型以吸引國人及國際旅客的關鍵時期，但旅宿業者日前向交通部長林佳龍陳情，近年融資信貸不易，盼政府出面協助。林佳龍今（5）日於跨部會議中拍板決定，由中小企業信用保證基金辦理「旅宿業貸款」的信保，總貸款額度高達100億元，近日核定後即可上路。

據了解，林佳龍今日中午邀集金管會、財政部、經濟部等單位會商，討論旅宿業貸款融資一事。在林佳龍要求下，交通部將增訂「交通部觀光局振興旅宿業融資相對信用保證要點」，並將委請

財團法人中小企業信用保證基金，辦理旅宿業貸款信用保證。

其中，旅宿業總貸款額度約100億元，至2021年12月31日前，由交通部觀光局提供5億元信用保證專款，供信用保證業務運用。政院核定後，將請金管會、財政部、銀行商業同業公會向銀行宣導，並請經濟部中小企業處提供債權協處機制相關諮詢服務。

林佳龍上個月與觀光產業代表餐敘時，據相關人士轉述，有不少業者當面陳情，抱怨許多銀行把觀光業視為「危險產業」，甚至有人去辦個人信貸的額度，竟比公司額度還高，「真是要我們旅宿業者情何以堪！」業者感嘆，台灣本土的旅行業者，難以投資讓自己升級轉型，就算想買飯店也買不了，結果可能都讓外資和陸資買走了。

會後林佳龍隨即向行政院政委張景森報告此事，上周先在行政院開協調會，會後張景森請交通部直接協調相關部會。因此林佳龍今天中午親自主持會議，召集金管會、財政部、經濟部、中華民國銀行商業同業公會、以及財團法人中小企業信用保證基金等單位，跨部會研商。

另外，「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」自2002年起公告施行，截至今年7月止已核貸案件計245件，貸款總金額約新臺幣106億餘元（包括旅館業197件：新臺幣72.1億元、觀光旅館業26件：新臺幣27.6億元、觀光遊樂業14件：新臺幣6.4億元及旅行業8件：新臺幣2千萬元）。

有鑑於近期整體觀光環境受國際因素影響，觀光產業表示有資金需求且核貸困難，為協助觀光業者暫渡困境，將修正「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，貸款寬限期得再延長，並溯及適用。

(工商 )