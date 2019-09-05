國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間將在新北市舉辦初選後首場造勢大會，新北市中和區是韓國瑜的故鄉，國民黨新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市活動，邱烽堯預估，至少逾5000名鄉親會前往三重力挺韓國瑜。

韓國瑜出身於中和區壽德新村，擔任過台北縣議員、立委、中和副市長，與中和、永和關係濃厚。

邱烽堯表示，基層對於前新北市長朱立倫不出席造勢活動相當憂心，因此更希望新北造勢場可以替韓拉高氣勢，韓粉們詢問度相當踴躍。

邱烽堯表示，許多韓粉們自動自發站出來，願意擔任當天的活動志工，由於活動場地位於三重，他鼓勵韓粉們盡量搭大眾運輸工具，至少逾5000名鄉親會前往現場。

另外，邱烽堯也提到，活動當天會有「貪食蛇神龍車隊」從壽德新村出發，汽機車車隊將繞行中和、永和、台北市政府等地，最後前往三重現場參加造勢活動。

(中時 )