台大退休教授朱英龍（前左三）捐贈100萬元給亞大網癮中心，勉勵亞大盡社會責任。（亞洲大學提供／林欣儀台中傳真）

有感於青少年網路成癮問題嚴重，台大退休教授朱英龍5日參訪全台首創的「亞洲大學網癮防治中心」，關心網路科技使用者產生的成癮症狀，他並肯定該中心開辦「無網路生活的戒網癮營隊」的成果，當下捐贈100萬元給網癮防治中心，盼為維護下一代的健康盡心力。

82歲的朱英龍曾擔任台大機械系教授，他跟隨父親朱繡山「積善傳家」的腳步，長期關懷弱勢、投入公益行善，除在心理健康、醫療與教育等領域投注心力，也致力於提升偏鄉醫療服務品質與發展。

朱英龍參訪亞大醫院、並捐贈100萬網癮防治經費，由亞大副校長兼網癮防治中心主任柯慧貞代表接受。柯慧貞說，朱英龍特別關心中心首創的無網路生活的戒網癮營隊實際操作與成效數據，鼓勵中心成員累積經驗、發展有效模式並推廣防治成癮，希望透過捐款引導學生揮別迷網生活，也讓社會更重視此問題。

校方強調，成立6年多的網癮防治中心近年來陸續培訓醫療人員與專業輔導員、志工等達2萬人次，今年並舉辦2次「無網路生活的戒網癮營隊」，其中約94％學員在對3C產品使用態度、手機使用狀況等都有明顯改善。

(中時 )